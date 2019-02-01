ПСЖ интересуется двумя звёздами Ла Лиги

ПСЖ нацелился на двух звёздных футболистов, выступающих в Ла Лиге. Как сообщает испанская пресса, речь идёт о полузащитнике "Барселоны" Иване Ракитиче и форварде "Реала" Кариме Бензема.

За счёт приобретения опытного хорвата парижане намерены решить свои проблемы в центре поля. Сумма возможного трансфера - 90 миллионов евро.

Что касается французского нападающего, то в нём ПСЖ видит замену для Эдинсона Кавани. За лидера атак "сливочных" столичный клуб готов заплатить 70 миллионов евро.

30-летний Ракитич в текущем сезоне сыграл за "Барселону" 31 матч, забил 4 мяча и сделал 6 ассистов. В активе 31-летнего Бензема 34 игры, 17 голов и 6 результативных передач.

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