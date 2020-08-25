ПСЖ интересуется форвардом "Барселоны" Суаресом

Форвард "Барселоны" Луис Суарес в летнее трансферное окно может перейти в ПСЖ, утверждает Sport.

По данным источника, новый главный тренер каталонцев Роналд Куман сообщил игроку по телефону, что он не рассчитывает на его услуги, несмотря на то, что его контракт истекает следующим летом.

ПСЖ является главным претендентом на уругвайца.

Суарес играет в "Барселоне" с лета 2014 года. В минувшем сезоне он забил 21 гол и сделал 7 ассистов в 38 матчах.

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