ПСЖ интересуется форвардом "Барселоны" Суаресом
Форвард "Барселоны" Луис Суарес в летнее трансферное окно может перейти в ПСЖ, утверждает Sport.
По данным источника, новый главный тренер каталонцев Роналд Куман сообщил игроку по телефону, что он не рассчитывает на его услуги, несмотря на то, что его контракт истекает следующим летом.
ПСЖ является главным претендентом на уругвайца.
Суарес играет в "Барселоне" с лета 2014 года. В минувшем сезоне он забил 21 гол и сделал 7 ассистов в 38 матчах.
Не пропустите: Луис Суарес вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории "Барселоны"| http://soccernews.ru
главное
-
Во Франции сообщили, что игрок "Лиона" Тете перейдет в "Спартак" за 5 млн евро
-
ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября
-
Руководитель селекционного отдела "Сочи" назвал главную трансферную целью клуба
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Локомотивом"
-
"Барселона" выставит на трансфер семерых футболистов
Лента новостей
-
Тренер вратарей "Интера" на велосипеде столкнулся с внедорожником. Специалист доставлен в больницу
-
ПСЖ интересуется форвардом "Барселоны" Суаресом
-
Нападающим "Ромы" Шиком интересуется "Фулхэм" и "Байер"
-
"Реал" и "Барса" интересуются хавбеком "Наполи" Руисом
-
Пирло провел первую тренировку во главе "Ювентуса"
-
1
Выяснилось, сколько Силва будет получать в "Челси"
-
1
Экс-президент "Интера" высказался о возможном переходе Месси в команде
-
Тедеско на русском языке рассказал о своем самочувствии
-
1
Во Франции сообщили, что игрок "Лиона" Тете перейдет в "Спартак" за 5 млн евро
-
ПСЖ рассматривает возможность покупки защитника "Арсенала" Бельерина
-
"Бавария" выплатит "Ванкуверу" 500 тысяч евро за успехи Дэйвиса
-
"Ахмат" отдал Михаляка в аренду "Ризеспору"
-
Артур Рамос: "Барселона" навсегда в моем сердце"
-
1
ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября
-
Руководитель селекционного отдела "Сочи" назвал главную трансферную целью клуба
-
Месси и Роналду одновременно попали на обложку PES 2021
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром победного матча с "Локомотивом"
-
Евсеев прокомментировал работу Карпина в "Ростове"
-
Колосков - об угрозах "Уфы" сняться с чемпионата: "Займитесь футболом. Команда не играет"
-
Черчесов посетил открытие академии во Владикавказе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14