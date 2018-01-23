ПСЖ интересуется форвардом "Реала"

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ПСЖ интересуется форвардом "Реала"Французский ПСЖ интересуется форвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема, информирует El Chiringuinto.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с приобретением 30-летнего нападающего "сливочных" по окончанию текущего сезона. При этом футболист может быть включен как часть сделки по трансферу главной звезды "красно-синих" Неймара в стан королевского клуба.

Напомним, УЕФА назвал сумму, на которую необходимо продать своих игроков ПСЖ, чтобы соответствовать правилу ФФП. | soccernews.ru

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