ПСЖ интересуется форвардом "Реала"

Французский ПСЖ интересуется форвардом мадридского "Реала" Каримом Бензема, информирует El Chiringuinto.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с приобретением 30-летнего нападающего "сливочных" по окончанию текущего сезона. При этом футболист может быть включен как часть сделки по трансферу главной звезды "красно-синих" Неймара в стан королевского клуба.

Напомним, УЕФА назвал сумму, на которую необходимо продать своих игроков ПСЖ, чтобы соответствовать правилу ФФП. | soccernews.ru