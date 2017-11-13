ПСЖ интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии"

Французский ПСЖ интересуется полузащитником дортмундской "Боруссии" Юлианом Вайглем, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане готовы включиться в борьбу за 22-летнего хавбека "шершней", за которым также следят английский "Манчестер Сити" и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Вайгль отметился одним результативным ударом в 10 матчах за "Боруссию".

Напомним, ПСЖ интересуется бывшим хавбеком "Реала". | soccernews.ru