ПСЖ интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии"

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ПСЖ интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии"Французский ПСЖ интересуется полузащитником дортмундской "Боруссии" Юлианом Вайглем, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, парижане готовы включиться в борьбу за 22-летнего хавбека "шершней", за которым также следят английский "Манчестер Сити" и каталонская "Барселона".

В нынешнем сезоне Вайгль отметился одним результативным ударом в 10 матчах за "Боруссию".

Напомним, ПСЖ интересуется бывшим хавбеком "Реала". | soccernews.ru

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