ПСЖ интересуется игроком "Уотфорда"

ПСЖ интересуется полузащитником "Уотфорда" Абдулаем Дукуре, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, в подписании 25-летнего француза лично заинтересован главный тренер парижан Томас Тухель, который давно настаивает на усилении средней линии команды.

Дукуре выступает за "Уотфорд" с 2016 года, сыграл 73 матча, забил 8 голов и сделал 8 ассистов. Сдавался в аренду "Гранаде". Ранее защищал цвета "Ренна". Его контракт с "шершнями" рассчитан до 2023 года.

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