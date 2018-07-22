ПСЖ интересуется ключевым хавбеком "Ювентуса"

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ПСЖ интересуется ключевым хавбеком "Ювентуса"ПСЖ интересуется ключевым полузащитником туринского "Ювентуса" Миралемом Пьяничем, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, парижане рассматривают 28-летнего боснийца в качестве замены своему хавбеку Адриану Рабьо, который ранее отказался продлевать контракт со своим клубом и заявил о своем желании сменить команду.

Напомним, по Пьяничу предложение готовит "Барселона". | soccernews.ru

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