ПСЖ интересуется ключевым хавбеком "Ювентуса"

ПСЖ интересуется ключевым полузащитником туринского "Ювентуса" Миралемом Пьяничем, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям источника, парижане рассматривают 28-летнего боснийца в качестве замены своему хавбеку Адриану Рабьо, который ранее отказался продлевать контракт со своим клубом и заявил о своем желании сменить команду.

Напомним, по Пьяничу предложение готовит "Барселона". | soccernews.ru