ПСЖ интересуется Конте

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ПСЖ интересуется Конте

ПСЖ проявляет интерес к главному тренеру "Челси" Антонио Конте, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб может пригласить итальянца, если нынешний наставник Унаи Эмери не выведет ПСЖ, как минимум, в полуфинал Лиги Чемпионов.

Напомним, что у Конте произошел конфликт с руководством "Челси" и он, скорее всего, покинет клуб летом.

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