ПСЖ интересуется Куадрадо

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ПСЖ интересуется Куадрадо

Хавбек "Ювентуса" Хуан Куадрадо попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает Calciomercato.

По информации ресурса, туринский клуб готов расстаться с футболистом за 30 миллионов евро. Также на колумбийца претендует "Милан", однако "Ювентус" не намерен продавать игрока в итальянские клубы.

В минувшем сезоне Куадрадо сыграл 45 поединков, отметился 3 голами и 9 ассистами.

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