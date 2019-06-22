ПСЖ интересуется лидером "Севильи"

ПСЖ всерьёз нацелился на полузащитника "Севильи" Пабло Сарабию, сообщает Marca.

По сведениям издания, парижский клуб планирует до конца месяца активировать сумму отступных в контракте 27-летнего испанца.

Таким образом, трансфер лидера "нервионцев" обойдётся ПСЖ всего в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сарабия сыграл за "Севилью" 52 матча во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 17 ассистов.

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