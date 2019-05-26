ПСЖ интересуется Льорисом в качестве замены Буффону
ПСЖ проявляет интерес к французскому вратарю "Тоттенхэма" Уго Льорису, сообщает Le 10 Sport.
По сведениям издания, парижский клуб рассматривает кандидатуру Льориса в качестве замены Джанлуиджи Буффону, с которым пока не удается достичь соглашения о продлении контракта.
В нынешнем сезоне 32-летний Льорис провел 43 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых пропустил 46 голов. Его контракт с лондонским клубом действителен до лета 2022 года.
Не пропустите: Тухель: "ПСЖ нужно улучшаться, чтобы конкурировать на топ-уровне". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации
-
Чалов - лучший бомбардир чемпионата России-2018/19
-
"Зенит", "Ахмат" и "Урал" добились побед в заключительном туре чемпионата России
-
Главные новости дня: 25 мая
-
Бартомеу поддержал Вальверде после проигрыша "Барселоны" в финале Кубка Испании
Лента новостей
-
Моуринью назвал критерии для выбора нового клуба
-
ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы
-
"Локомотив" вышел в Лигу Чемпионов, "Краснодар" сыграет в квалификации
-
Чалов - лучший бомбардир чемпионата России-2018/19
-
"Зенит", "Ахмат" и "Урал" добились побед в заключительном туре чемпионата России
-
Экс-хавбек ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры
-
Лунин вернется в "Реал" в летнее трансферное окно
-
Министр спорта Азербайджана: "Нам нужно было отправить за Мхитаряном частный самолет с двумя истребителями?"
-
Форвард "Спартака" Адриано возмутил фанатов, выйдя в прямой эфир Instagram во время матча "красно-белых"
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается покупать де Лигта
-
Кардозу - автор первого гола на реконструированном стадионе "Динамо"
-
ПСЖ интересуется Льорисом в качестве замены Буффону
-
Михалик: "Переезд в Россию - это не переезд за границу"
-
"Краснодар" выстриг на поле футболки с номерами Перейры и Каборе, которые покинут клуб летом
-
2
"Ливерпуль" не собирается покупать Рамоса
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника "Бенфики"
-
2
Милнер: "Месси назвал меня ослом"
-
Почеттино: "Если "Тоттенхэм" выиграет Лигу Чемпионов, буду плакать целую неделю"
-
"Арсенал" включился в борьбу за хавбека "Атлетико"
-
Вальверде: "Барселона" упустила шанс на требл в течение 15 дней"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16