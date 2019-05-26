ПСЖ интересуется Льорисом в качестве замены Буффону

Теги псжтоттенхэмуго льористрансферы

ПСЖ интересуется Льорисом в качестве замены Буффону

ПСЖ проявляет интерес к французскому вратарю "Тоттенхэма" Уго Льорису, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, парижский клуб рассматривает кандидатуру Льориса в качестве замены Джанлуиджи Буффону, с которым пока не удается достичь соглашения о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 32-летний Льорис провел 43 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых пропустил 46 голов. Его контракт с лондонским клубом действителен до лета 2022 года.

Не пропустите: Тухель: "ПСЖ нужно улучшаться, чтобы конкурировать на топ-уровне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

ЦСКА обошел "Спартак" в чемпионате России и попал в групповой турнир Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов