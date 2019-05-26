ПСЖ интересуется Льорисом в качестве замены Буффону

ПСЖ проявляет интерес к французскому вратарю "Тоттенхэма" Уго Льорису, сообщает Le 10 Sport.

По сведениям издания, парижский клуб рассматривает кандидатуру Льориса в качестве замены Джанлуиджи Буффону, с которым пока не удается достичь соглашения о продлении контракта.

В нынешнем сезоне 32-летний Льорис провел 43 матча за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых пропустил 46 голов. Его контракт с лондонским клубом действителен до лета 2022 года.

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