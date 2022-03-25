ПСЖ интересуется Лукаку

Фото твиттер "Челси"

Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

По информации Football Insider, ПСЖ рассматривает вариант с подписанием бельгийца во время летнего трансферного окна.

В стане парижан уверены, что Лукаку способен стать заменой для Килиана Мбаппе, чей контракт с клубом истекает в июне.

В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за "Челси" 34 матча, забил 12 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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