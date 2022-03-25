ПСЖ интересуется Лукаку
Фото твиттер "Челси"
Нападающий лондонского "Челси" Ромелу Лукаку может продолжить карьеру во французской Лиге 1.
По информации Football Insider, ПСЖ рассматривает вариант с подписанием бельгийца во время летнего трансферного окна.
В стане парижан уверены, что Лукаку способен стать заменой для Килиана Мбаппе, чей контракт с клубом истекает в июне.
В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл за "Челси" 34 матча, забил 12 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.
Не пропустите: Платини: "Месси уже никогда не будет играть так, как 5-6 лет назад". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с размером предложения по трансферу Левандовски
-
"Арсенал" может пригласить тренера сборной Бразилии
-
В "Спартаке" резко отреагировали на высказывание о предбанкротном состоянии Федуна
-
ПСЖ интересуется Лукаку
-
Гинер пытался зимой уволить Березуцкого из ЦСКА
-
Лангле задумался об уходе из "Барселоны"
-
Винисиус высказался о дебютном голе за сборную Бразилии
-
Зарема прокомментировала отказ от расширения РПЛ
-
Анчелотти может возглавить сборную Италии
-
Языджи ответил на вопрос о своём будущем в ЦСКА
-
"Рома" определилась с будущим Мхитаряна
-
Зарема объяснила, почему "Спартак" в еврокубках выступил успешнее, чем в РПЛ
-
"Милан" сохраняет интерес к Хвиче
-
Четыре топ-клуба Европы поспорят за Махреза
-
Капелло шокирован невыходом сборной Италии на ЧМ-2022
-
Зарема предложила создать новый футбольный турнир в России
-
Бурак Йылмаз объявил о завершении карьеры в сборной Турции
-
"Фиорентина" обновила клубную эмблему
-
1
"Реал" намерен расстаться с 9 футболистами
-
Эмоции игроков сборной Македонии после победы над Италией (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18