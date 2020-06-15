ПСЖ интересуется Лукасом Эрнандесом

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ПСЖ интересуется Лукасом Эрнандесом

ПСЖ нашел замену для защитника Тьяго Силвы, который этим летом покинет команду по окончании контракта. Об этом сообщает Cadena Ser.

По данным источника, французский клуб интересуется игроком "Баварии" Лукасом Эрнандесом, который может сыграть как в центре, так и на фланге обороны. Парижане уже ведут переговоры с агентами 24-летнего футболиста.

В текущем сезоне Эрнандес из-за повреждений пропустил 20 матчей. Напомним, что его трансфер обошелся "Баварии" в 80 миллионов евро. В сборную Франции он вызывается с 2018 года.

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