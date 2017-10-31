ПСЖ интересуется Мариу и Венделом

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ПСЖ интересуется Мариу и Венделом

ПСЖ проявляет интерес к полузащитникам "Флуминенсе" Венделу и "Интера" Жоау Мариу, сообщает Téléfoot.

По сведениям издания, парижский клуб рассматривает вариант с приобретением этих футболистов в летнее трансферное окно.

ПСЖ готов заплатить за 20-летнего Вендела 12 миллионов евро, а в качестве компенсации за 24-летнего Мариу отдать Лукаса Моуру и Хавьера Пасторе.

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