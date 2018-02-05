ПСЖ интересуется Моратой

Французский ПСЖ интересуется форвардом лондонского "Челси" Альваро Моратой, информирует Paris United.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с приобретением 25-летнего нападающего "аристократов" уже следующим летом. Руководство французского гранда видит в испанце кандидата на замену ведущему бомбардиру своей команды Эдинсону Кавани.

В нынешнем сезоне Мората забил 12 мячей и сделал 4 результативные передачи в 31 матче за "Челси".

Напомним, ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Барселоны". | soccernews.ru