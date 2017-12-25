ПСЖ интересуется основным игроком "Наполи"

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ПСЖ интересуется основным игроком "Наполи"Французский ПСЖ интересуется голкипером итальянского "Наполи" Пепе Рейной, информирует Sport Mediaset.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с подписанием 35-летнего вратаря партенопейцев в качестве альтернативы Джанлуиджи Доннарумме ("Милан") и Яну Облаку ("Атлетико"), которые являются приоритетными трансферными целями клуба на усиление своего "последнего рубежа".

Напомним, ПСЖ сделал выбор между Доннаруммой и Облаком. | soccernews.ru

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