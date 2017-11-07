ПСЖ интересуется полузащитником сборной Бельгии

Французский ПСЖ интересуется опорным полузащитником бельгийского "Андерлехта" Леандером Дендонкером, информирует le10sport.

По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с приобретением 22-летнего хавбека "пурпурно-белых" в зимнее трансферное окно, однако окончательного решения по этому вопросу клуб пока не принял.

В нынешнем сезоне Дендонкер сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Андерлехт".

Напомним, ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани. | soccernews.ru