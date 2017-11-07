ПСЖ интересуется полузащитником сборной Бельгии
Французский ПСЖ интересуется опорным полузащитником бельгийского "Андерлехта" Леандером Дендонкером, информирует le10sport.
По сведениям источника, парижане рассматривают вариант с приобретением 22-летнего хавбека "пурпурно-белых" в зимнее трансферное окно, однако окончательного решения по этому вопросу клуб пока не принял.
В нынешнем сезоне Дендонкер сделал 1 результативную передачу в 17 матчах за "Андерлехт".
Напомним, ПСЖ определился с приоритетным кандидатом на замену Кавани. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: анонс 18 тура
-
Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты
-
Рейтинг самых дорогих команд Европы от CIES football observatory
-
Внимание, тест! Угадай лучших игроков и команды старта сезона
-
"Золотая бутса" сезона 2017/2018: Иммобиле - первый, Кавани, Фалькао и Месси замыкают шестерку
Лента новостей
-
Касильяс анонсировал завершение карьеры
-
Маццарри в "Милане" не будет
-
"Ренн" отправил в отставку Гуркюффа
-
Хамшик: "Сборная Украины - сильный соперник"
-
Миранчук: "Футболка Месси мне не нужна"
-
Лопетеги расхвалил игру Мораты
-
Маскерано: "Уход Неймара был тяжёлым ударом, мы этого не ожидали"
-
Торрес может перейти в "Баварию"
-
Варга: "Слуцкого не уволят как минимум до конца сезона"
-
"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам
-
Турнир прогнозов: анонс 18 тура
-
Первый матч Мойеса с "Вест Хэмом" станет для него 500-м в АПЛ
-
Окслейд-Чемберлен: "Я буду бороться за место в составе "Ливерпуля"
-
Агент: "Джовинко уже не знает, как ему попасть в сборную Италии"
-
Бадель не поможет сборной Хорватии в стыковых матчах ЧМ-2018 против Греции
-
ПСЖ придется продать игроков на 80 миллионов евро, чтобы вписаться в правила ФФП
-
Бубнов: "Вернблума давно надо ставить на место"
-
Вратарь "Ромы" Алиссон: "Моим кумиром является Буффон"
-
"Халл" не делал предложения по трансферу Мусы
-
"Атлетико" может выставить Гризманна на трансфер
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|14
|34
|2
|Шарлеруа
|14
|28
|3
|Андерлехт
|14
|25
|4
|Сент-Трюйден
|14
|24
|5
|Ред Стар Ваасланд
|14
|21
|6
|Антверпен
|14
|20
|7
|Зульте-Варегем
|14
|19
|8
|Мукрон Перувелз
|14
|19
|9
|Стандард Льеж
|14
|19
|10
|Генк
|14
|19
|11
|Гент
|14
|16
|12
|Локерен
|14
|16
|13
|Остенде
|14
|14
|14
|Мехелен
|14
|11
|15
|Кортрийк
|14
|11
|16
|Эупен
|14
|10