ПСЖ интересуется полузащитником "Ювентуса"

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ПСЖ интересуется полузащитником "Ювентуса"

Фото инстаграм Артура Мело

Хавбек туринского "Ювентуса" Артур стал трансферной целью ПСЖ, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, спортивный директор парижского клуба Леонардо является поклонником игры 24-летнего бразильца.

Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 50 миллионов евро. Его контракт со "старой синьорой" рассчитан до 2025 года.

В прошедшем сезоне Артур сыграл за "Ювентус" 32 матча и забил 1 гол.

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