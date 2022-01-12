ПСЖ интересуется Рэшфордом

Фото: инстаграм Маркуса Рэшфорда/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду, сообщает Daily Mercato.

По сведениям источника, парижский клуб рассматривает кандидатуру форварда в качестве возможной замены нападающему Килиану Мбаппе, который может перейти в "Реал". Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино высоко ценит талант Рэшфорда.

В нынешнем сезоне 24-летний Рэшфорд провел за "Манчестер Юнайтед" 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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