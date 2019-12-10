ПСЖ интересуется Садио Мане

Вингер "Ливерпуля" Садио Мане стал трансферной целью ПСЖ, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в звёздном сенегальце парижане видят замену для нападающего Неймара, который хочет уйти из клуба.

За лидера атаки "красных" ПСЖ придётся заплатить более 100 миллионов евро.

В текущем сезоне 27-летний Мане сыграл за "Ливерпуль" 21 матч, забил 13 голов и сделал 7 ассистов.

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