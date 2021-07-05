"ПСЖ" интересуется Тео Эрнандесом из "Милана"

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"ПСЖ" интересуется Тео Эрнандесом из "Милана"Фото: инстаграм Тео/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Фабрис Хокинс, "ПСЖ" намерен подписать левого защитника.

По информации источника, парижане еще до начала чемпионата Европы достигли договоренности о трансфере с латералем "Милана" Тео Эрнандесом.

Но, как сообщает журналист, вероятные трансферы хавбеков Поля Погба ("Манчестер Юнайтед") и Эдуардо Камавинга ("Ренн") перенесли возможное подписание Эрнандеса на второй план.

Также отмечается, что "Милан" не хочет продавать футболиста.

В прошедшем сезоне Тео сыграл 33 матча за "Милан" в Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 5 голевых передач.

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