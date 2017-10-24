ПСЖ интересуется ведущим хавбеком "Манчестер Сити"

Теги кевин де брюйнеманчестер ситипсж

ПСЖ интересуется ведущим хавбеком "Манчестер Сити"Французский ПСЖ интересуется ведущим полузащитником английского "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне.

Как информирует le10sport, следующим летом парижане вполне могут предпринять попытки заполучить 26-летнего хавбека, если тот изъявит желание сменить клуб.

В нынешнем сезоне Де Брюйне забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 12 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, ПСЖ пытается отговорить Коутиньо от перехода в "Барселону". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""

Лига чемпионов в Кубке Германии: "РБ Лейпциг" принимает "Баварию""

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 9 25
2 Манчестер Юнайтед 9 20
3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
5 Арсенал Лондон 9 16
6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
8 Ливерпуль 8 13
9 Бернли 9 13
10 Саутгемптон 9 12
11 Хаддерсфилд Таун 9 12
12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
13 Вест Бромвич Альбион 9 10
14 Лестер Сити 9 9
15 Суонси Сити 9 8
16 Вест Хэм Юнайтед 9 8
17 Сток Сити 9 8
18 Эвертон 9 8
19 Борнмут 9 7
20 Кристал Пэлас 9 3
Полная таблица

топ-5 тегов