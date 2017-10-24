ПСЖ интересуется ведущим хавбеком "Манчестер Сити"

Французский ПСЖ интересуется ведущим полузащитником английского "Манчестер Сити" Кевином Де Брюйне.

Как информирует le10sport, следующим летом парижане вполне могут предпринять попытки заполучить 26-летнего хавбека, если тот изъявит желание сменить клуб.

В нынешнем сезоне Де Брюйне забил 2 гола и сделал 8 результативных передач в 12 матчах за "Манчестер Сити".

Напомним, ПСЖ пытается отговорить Коутиньо от перехода в "Барселону". | soccernews.ru