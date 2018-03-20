ПСЖ интересуется вингером "Реала"

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ПСЖ интересуется вингером "Реала"ПСЖ интересуется вингером мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует испанская пресса.

Сообщается, что парижане рассматривают вариант с приобретением 22-летнего игрока "сливочных" по окончанию текущего сезона. Однако намерения французского гранда могут разбиться о нежелание самого футболиста перебираться в Лигу 1.

В нынешнем сезоне Асенсио забил 10 мячей и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за "Реал".

Напомним, ПСЖ готов рассмотреть вопрос о повышении оклада Неймару. | soccernews.ru

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