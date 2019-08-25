ПСЖ интересуется защитником "Боруссии"

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ПСЖ интересуется защитником "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Рафаэль Геррейру попал в сферу интересов ПСЖ.

Как сообщает Paris United, спортивный директор ПСЖ Леонардо в ближайшее время проведет переговоры с представителями игрока. Отмечается, что футболист не против сменить клуб.

Трансферная стоимость 25-летнего португальца оценивается в 15 миллионов евро.

Геррейру выступает за "шмелей" с 2016 года. В прошлом сезоне на его счету шесть голов и шесть ассистов в 32 играх.

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