ПСЖ интересуется защитником "Интера"

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ПСЖ интересуется защитником "Интера"ПСЖ интересуется защитником миланского "Интера" Далбертом, информирует L'Equipe.

Так, по сведениям источника, парижане рассматривают 24-летнего бразильца в качестве альтернативы своей приоритетной цели на укрепление своего левого фланга обороны - Алексу Сандро из туринского "Ювентуса".

В прошлом сезоне Далберт сыграл 16 матчей за "Интер". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, агент рассказал о деталях перехода Буффона в ПСЖ. | soccernews.ru

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