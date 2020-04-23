ПСЖ интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом

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ПСЖ интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом

ПСЖ нацелился на защитника "Милана" Тео Эрнандеса.

Как сообщает Tuttosport, французский клуб оценивает трансфер 22-летнего игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован "Ювентус".

В нынешнем сезоне на счету Эрнандеса 6 забитых мячей и 3 результативные передачи в 25 играх.

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