ПСЖ интересуется защитником "Милана" Тео Эрнандесом
ПСЖ нацелился на защитника "Милана" Тео Эрнандеса.
Как сообщает Tuttosport, французский клуб оценивает трансфер 22-летнего игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста также заинтересован "Ювентус".
В нынешнем сезоне на счету Эрнандеса 6 забитых мячей и 3 результативные передачи в 25 играх.
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