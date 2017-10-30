ПСЖ интересуется защитником "Наполи"

Французский ПСЖ интересуется защитником итальянского "Наполи" Фаузи Гуламом, информирует le10sport.

По сведениям источника, парижане могут предпринять попытки заполучить 26-летнего бека уже в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гулам забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 16 матчах за "Наполи".

Напомним, ПСЖ мог подписать Модрича. | soccernews.ru