ПСЖ интересуется защитником "Реала" Регилоном

Защитник "Реала" Серхио Регилон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным источника, в 23-летнем игроке заинтересован ПСЖ, который видит в Регилоне альтернативный вариант Левену Курзаве.

Прошлый сезон футболист играл в аренде в "Севильи". В приглашении защитника заинтересован спортивный директор ПСЖ Леонардо, который заявил, что место в основе будет гарантировано.

В 22 матчах Ла Лиги Регилон забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.

Не пропустите: "Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта| http://soccernews.ru