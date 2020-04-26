ПСЖ интересуется защитником "Реала" Регилоном
Защитник "Реала" Серхио Регилон может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает RMC Sport.
По данным источника, в 23-летнем игроке заинтересован ПСЖ, который видит в Регилоне альтернативный вариант Левену Курзаве.
Прошлый сезон футболист играл в аренде в "Севильи". В приглашении защитника заинтересован спортивный директор ПСЖ Леонардо, который заявил, что место в основе будет гарантировано.
В 22 матчах Ла Лиги Регилон забил 1 мяч и сделал 4 ассиста.
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"Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14