ПСЖ интересуется звездой Серии А

ПСЖ рассматривает вариант с приобретением вингера "Фиорентины" Федерико Кьезы, сообщает Le10Sport.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо считает, что итальянец способен усилить атаку "красно-синих".

"Фиалки" надеются сохранить в составе своего воспитанника и продлить с ним контракт до 2024 года.

Рыночная стоимость Кьезы - 60 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 25 матчей за "Фиорентину", забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: ПСЖ потерял двух основных игроков из-за травм. | http://soccernews.ru