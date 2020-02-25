ПСЖ интересуется звездой Серии А

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ПСЖ интересуется звездой Серии А

ПСЖ рассматривает вариант с приобретением вингера "Фиорентины" Федерико Кьезы, сообщает Le10Sport.

По информации источника, спортивный директор парижского клуба Леонардо считает, что итальянец способен усилить атаку "красно-синих".

"Фиалки" надеются сохранить в составе своего воспитанника и продлить с ним контракт до 2024 года.

Рыночная стоимость Кьезы - 60 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 25 матчей за "Фиорентину", забил 7 голов и сделал 5 ассистов.

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