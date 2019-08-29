ПСЖ ищет нового форварда: в шорт-листе четыре игрока
ПСЖ рассчитывает усилить атаку до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Le Parisien.
По сведениям издания, сейчас в шорт-лист клуба входят четыре футболиста - это форварды Мауро Икарди ("Интер"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Усман Дембеле ("Барселона") и атакующий полузащитник Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм").
Напомним, что парижане из-за травм на несколько недель потеряли Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, а Неймар, скорее всего, в ближайшие дни вернётся в "Барсу".
Сейчас у ПСЖ из атакующих игроков остались только номинальные хавбеки Эрик Максим Шупо-Мотинг, Хесе Родригес, Анхель Ди Мария, Пабло Сарабия и Юлиан Дракслер.
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