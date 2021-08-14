ПСЖ ищет замену для Серхио Рамоса

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ПСЖ ищет замену для Серхио Рамоса

Фото твиттер Калиду Кулибали

ПСЖ решил усилить центр обороны из-за того, что команде не может помочь травмированный Серхио Рамос.

В связи с этим, как сообщает La Gazzetta dello Sport, парижане нацелились на защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Неаполитанцы готовы продать 30-летнего футболиста за 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что возвращение Рамоса в строй ожидается примерно через месяц.

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