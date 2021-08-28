ПСЖ ищет замену Мбаппе, у клуба есть три варианта

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ПСЖ планирует усилиться топ-форвардом, если в ближайшие дни команду покинет Килиан Мбаппе.

По информации ESPN, парижане уже контактировали с агентами трёх звёздных нападающих.

В списке интересов клуба находятся Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д), Роберт Левандовски ("Бавария") и Ришарлисон ("Эвертон").

Наименее вероятным считается переход поляка, наиболее возможным - трансфер бразильца за сумму около 100 миллионов евро.

Что касается норвежца, то только на его приобретение нужно будет потратить 200 миллионов. Кроме того, немало денег уйдёт на агентские и комиссионные выплаты, а также на зарплату игрока.

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