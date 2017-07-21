ПСЖ использует тактику, которая была применена "Барселоной" при подписании Неймара

Французский ПСЖ перенял тактику каталонской "Барселоны" в вопросе подписания форварда "сине-гранатовых" Неймара.

Как информирует AS, парижане, как и действующие вице-чемпионы Испании в 2013 году, дабы заполучить бразильскую звезду решили воспользоваться услугами его отца. Так, четыре года назад Неймар был близок к переходу в мадридский "Реал", однако "Барса" путем солидного финансового поощрения склонила отца футболиста к тому, чтобы его сын перебрался в столицу Каталонии. Сейчас же ПСЖ решил воспользоваться этой же схемой, дабы попытаться подписать бразильца.

Напомним, Серхи Роберто высказался о ситуации с Неймаром. | soccernews.ru