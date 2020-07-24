ПСЖ избавился от Тиаго Силвы против его воли

Защитник Тиаго Силва признался, что покинул ПСЖ не по собственному желанию.

"Болельщики спрашивали, могу ли я остаться, но сейчас не время говорить об этом. Это не моё решение - я не хотел уходить. Но я уважаю выбор клуба. Больше никаких разговоров о моём будущем", - цитирует бразильца Goal.com.

Напомним, что Силва выступал за ПСЖ с 2012 года - он ушёл из клуба в связи с истечением срока контракта.

В составе парижан 35-летний футболист сыграл 310 матчей, забил 17 голов и сделал 5 ассистов.

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