ПСЖ избавится от двух игроков ради нового контракта Мбаппе

Французский ПСЖ, в связи с коронавирусом, испытывает финансовые трудности и вынужден искать пересмотреть зарплатные ведомости, чтобы открыть дополнительные возможности для подписания нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе, информирует AS.

По информации журналистов издания, руководство парижан планирует продать сразу двух игроков центра поля. Речь идет об аргентинце Леандро Паредесе и Юлиане Дракслере. Финансы, которые клуб получит от сделок, должны помочь увеличить новый контракт Мбаппе.

Напомним, форвард выступает за французский гранд с 2017 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.