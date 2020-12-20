ПСЖ избавится от двух игроков ради нового контракта Мбаппе

Теги килиан мбаппепсжлеандро паредесюлиан дракслер

ПСЖ избавится от двух игроков ради нового контракта МбаппеФранцузский ПСЖ, в связи с коронавирусом, испытывает финансовые трудности и вынужден искать пересмотреть зарплатные ведомости, чтобы открыть дополнительные возможности для подписания нового контракта с нападающим Килианом Мбаппе, информирует AS.

По информации журналистов издания, руководство парижан планирует продать сразу двух игроков центра поля. Речь идет об аргентинце Леандро Паредесе и Юлиане Дракслере. Финансы, которые клуб получит от сделок, должны помочь увеличить новый контракт Мбаппе.

Напомним, форвард выступает за французский гранд с 2017 года. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Лиги 1, нападающий в 11 матчах смог отметится 11 голами. Также в активе игрока 4 голевые передачи.

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