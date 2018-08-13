ПСЖ – "Кан" - 3:0 (обзор)

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ПСЖ – "Кан" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча первого тура чемпионата Франции между ПСЖ и "Каном" - 3:0.

Видео: ПСЖ – "Кан" - 3:0.

Не пропустите: ПСЖ стартовал в Лиге 1 с крупной победы. | http://soccernews.ru

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