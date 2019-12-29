ПСЖ контактировал с Клоппом

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ПСЖ контактировал с Клоппом

ПСЖ заинтересован в услугах наставника "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Как сообщает Le10Sport, спортивный директор клуба Леонардо провел переговоры с Клоппом, однако немец исключил свой уход из "Ливерпуля" в ближайшее время.

Также Леонардо контактировал с бывшим тренером "Ювентуса" Массимилиано Аллегри. Отмечается, что ПСЖ планирует расстаться с нынешним тренером Томасом Тухелем.

После 18 туров ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая "Марсель" 7 очков.

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