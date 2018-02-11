ПСЖ контактировал с тремя топ-тренерами

Французский ПСЖ уже контактировал с тремя топ-тренерами в поисках замены своему наставнику Унаи Эмери.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, парижане связывались на предмет возможного сотрудничества с Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), еще до того, как он продлил контракт с "красными дьяволами", Массимилиано Аллегри ("Ювентус") и Антонио Конте ("Челси").

Напомним, два игрока основы ПСЖ рискуют пропустить матч с "Реалом". | soccernews.ru