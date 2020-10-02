ПСЖ контактирует с агентом Эриксена

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ПСЖ контактирует с агентом Эриксена

ПСЖ проявляет предметный интерес к полузащитнику миланского "Интера" Кристиану Эриксену.

По информации журналиста Николо Скиры, спортивный директор парижского клуба Леонардо уже общался с агентом 28-летнего футболиста.

Также источник утверждает, что продажа звёздного датчанина не входит в планы руководства "нерадзурри".

Эриксен выступает за "Интер" с января 2020 года, сыграл 28 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 60 миллионов евро.

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