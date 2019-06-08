ПСЖ контактирует с агентом Коутиньо

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ПСЖ контактирует с агентом Коутиньо

ПСЖ уже работает над трансфером полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Paris United.

По информации источника, спортивный директор французского клуба Антеру Энрике уже контактирует с агентом звёздного бразильца.

Ожидается, что ПСЖ попробует арендовать 26-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

Вполне вероятно, что такие условия не устроят "Барселону", которая рассчитывает выручить крупную сумму от продажи игроков и вложить эти деньги в новые трансферы.

В минувшем сезоне Коутиньо забил 11 голов и сделал 5 ассистов в 54 матчах за "сине-гранатовых".

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