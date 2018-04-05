ПСЖ контактирует с ключевым хавбеком "Ювентуса"

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ПСЖ контактирует с ключевым хавбеком "Ювентуса"ПСЖ контактирует с ключевым полузащитником туринского "Ювентуса" Миралемом Пьяничем, информирует Corriere della Serra.

По сведениям издания, парижане рассчитывают заманить 28-летнего хавбека "старой синьоры" на "Парк де Пренс" заманчивым предложением.

В нынешнем сезоне Пьянич забил 6 мячей и сделал 11 результативных передач в 36 матчах за "Ювентус".

Напомним, испанские и немецкие клубы заинтересовались хавбеком ПСЖ. | soccernews.ru

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