ПСЖ контактирует с лидером "Севильи"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Soccer Link.

По информации источника, на 28-летнего футболиста нацелился ПСЖ, который хочет усилить атаку до завершения межсезонья.

Парижане уже контактировали с самим форвардом и его окружением. Сумма возможной сделки пока неизвестна.

В минувшем сезоне Бен-Йеддер сыграл за "Севилью" 54 матча, забил 30 голов и сделал 11 ассистов. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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