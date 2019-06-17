ПСЖ контактирует с лидером "Севильи"
Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Soccer Link.
По информации источника, на 28-летнего футболиста нацелился ПСЖ, который хочет усилить атаку до завершения межсезонья.
Парижане уже контактировали с самим форвардом и его окружением. Сумма возможной сделки пока неизвестна.
В минувшем сезоне Бен-Йеддер сыграл за "Севилью" 54 матча, забил 30 голов и сделал 11 ассистов. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.
Не пропустите: ПСЖ решил продать Неймара. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Кавани впервые в карьере отличился на Кубке Америки
-
Агент Фернандеша не исключил продолжение сотрудничества с "Локомотивом", несмотря на истечение срока контракта
-
1
ПСЖ контактирует с лидером "Севильи"
-
Турецкий топ-клуб готовит предложение по Коноплянке
-
Мбаппе поиграл в бейсбол в Лос-Анджелесе
-
"Енисей" назвал имя нового главного тренера
-
Оскар Кардосо побил 73-летний рекорд сборной Парагвая
-
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки-2019
-
Главные новости дня: 16 июня
-
Италия обыграла Испанию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы
-
"Реал" и "Барселона" поборются за английского таланта
-
"Севилья" подарила клубную футболку сыну погибшего Рейеса
-
Парагвай упустил победу над Катаром в Кубке Америки
-
"Ливерпуль" хочет купить полузащитника сборной Турции
-
Сын игрока "Реала" забил прекрасный гол за королевский клуб
-
Три итальянских топ-клуба нацелились на Сери
-
1
Агент назвал сумму, за которую "Спартак" может продать Зе Луиша
-
ПСЖ решил продать Неймара
-
1
Четыре игрока "Реала" отказались покидать клуб
-
В сети появились фотографии испорченного поля стадиона "Спартака" после концерта "Ленинграда"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32