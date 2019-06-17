ПСЖ контактирует с лидером "Севильи"

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ПСЖ контактирует с лидером "Севильи"

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер может сменить команду во время летнего трансферного окна, сообщает Soccer Link.

По информации источника, на 28-летнего футболиста нацелился ПСЖ, который хочет усилить атаку до завершения межсезонья.

Парижане уже контактировали с самим форвардом и его окружением. Сумма возможной сделки пока неизвестна.

В минувшем сезоне Бен-Йеддер сыграл за "Севилью" 54 матча, забил 30 голов и сделал 11 ассистов. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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Mutaloff
Mutaloff

Скоро ПСЖ попросит УЕФА расширить кол-во игроков на поле до 100,чтобы все свои дорогие побрекушки на поле поставить))

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