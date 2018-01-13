ПСЖ контактирует с представителями Канте

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ПСЖ контактирует с представителями Канте

ПСЖ продолжает поиск замены для полузащитника Тьяго Мотты, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Одним из приоритетных кандидатов для парижан стал опорный хавбек "Челси" Нголо Канте.

Как сообщает французская пресса, спортивный директор ПСЖ Антеру Энрике несколько недель назад провёл встречу с представителями звезды АПЛ, в ходе которой стороны обсудили возможное сотрудничество.

В этом сезоне Канте сыграл за "Челси" 25 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.  

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