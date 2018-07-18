ПСЖ контактирует с топовым защитником

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ПСЖ контактирует с топовым защитникомПСЖ контактирует с защитником "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует fichajes.com.

Так. по сведениям источника, парижане уже начали переговоры о возможном подписании 31-летнего бека "россонери" с его агентом.

В прошлом сезоне Бонуччи забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Милан".

Напомним, отец Неймара заверил, что его сын останется в ПСЖ. | soccernews.ru

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