ПСЖ контактирует с топовым защитником

ПСЖ контактирует с защитником "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует fichajes.com.

Так. по сведениям источника, парижане уже начали переговоры о возможном подписании 31-летнего бека "россонери" с его агентом.

В прошлом сезоне Бонуччи забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу в 51 матче за "Милан".

Напомним, отец Неймара заверил, что его сын останется в ПСЖ. | soccernews.ru