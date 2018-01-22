ПСЖ контактирует с Зиданом

Французский ПСЖ контактирует с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, информирует sport.es.

По сведениям издания, парижане планируют заменить наставником "сливочных" своего "рулевого" Унаи Эмери, в случае неудачного выступления команды в текущем сезоне. Сам Зидан также вполне может остаться без работы, если не привезет в конце весны на "Сантьяго Бернабеу" ни одного трофея.

Напомним, ПСЖ планирует подписать хавбека "Реала" по просьбе Неймара. | soccernews.ru