ПСЖ контактирует с Зиданом

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ПСЖ контактирует с ЗиданомФранцузский ПСЖ контактирует с главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, информирует sport.es.

По сведениям издания, парижане планируют заменить наставником "сливочных" своего "рулевого" Унаи Эмери, в случае неудачного выступления команды в текущем сезоне. Сам Зидан также вполне может остаться без работы, если не привезет в конце весны на "Сантьяго Бернабеу" ни одного трофея.

Напомним, ПСЖ планирует подписать хавбека "Реала" по просьбе Неймара. | soccernews.ru

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