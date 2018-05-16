ПСЖ контактирует со звездой Серии А

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ПСЖ контактирует со звездой Серии АПСЖ вышел на контакт с полузащитником римского "Лацио" Сергеем Милинковичем-Савичем, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, парижане обсудили с представителями 23-летнего хавбека "орлов" возможный переезд их клиента ближайшим летом на "Парк-де-Пренс". Однако помешать этому трансферу может высокая трансферная стоимость серба в 100 миллионов евро и проблемы чемпиона Франции с соответствием правилу финансового Fair Play.

В нынешнем сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 47 матчах за "Лацио".

Напомним, ПСЖ намерен удовлетворить финансовые запросы Рабьо. | soccernews.ru

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