ПСЖ креативно объявил о новом спонсорском контракте

Очередным спонсором ПСЖ стала компания Renault, которая является французским производителем автомобилей, сообщает официальный твиттер клуба.

Спонсорское сотрудничество заключено сроком на три года. Стороны будут проводить масштабные рекламные кампании во Франции и в других странах.

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