ПСЖ летом может подписать Роналду
Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен
Капитан сборной Португалии и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен", сообщает 90min.
По информации источника, парижане намерены осуществить данный трансфер уже предстоящим летом. 37-летний форварда рассматривается в качестве замены Килиану Мбаппе, который может покинуть клуб на правах свободного агента.
Отметим, что контракт Роналду с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне португалец сыграл в 21 матче АПЛ, в которых забил 9 голов и отдал три результативные передачи.
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|Команда
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18