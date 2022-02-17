ПСЖ летом может подписать Роналду

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ПСЖ летом может подписать Роналду

Фото: инстаграм Роналду\Автор неизвестен

Капитан сборной Португалии и нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "Пари Сен-Жермен", сообщает 90min.

По информации источника, парижане намерены осуществить данный трансфер уже предстоящим летом. 37-летний форварда рассматривается в качестве замены Килиану Мбаппе, который может покинуть клуб на правах свободного агента.

Отметим, что контракт Роналду с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне португалец сыграл в 21 матче АПЛ, в которых забил 9 голов и отдал три результативные передачи.

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