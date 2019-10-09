ПСЖ летом потеряет двух многолетних лидеров

Два ключевых игрока ПСЖ - защитник Тиаго Силва и нападающий Эдинсон Кавани - покинут клуб следующим летом.

Как сообщает ESPN, руководство парижан не намерено продлевать с бразильцем и уругвайцем контракты, истекающие по окончании текущего сезона.

В случае с Силвой причиной такого решения стал возраст футболиста (35 лет), а в случае с Кавани - травматичность.

Напомним, что центрбек выступал за ПСЖ с 2012 года, а форвард - с 2013 года.

Не пропустите: "Спортинг" намерен досрочно вернуть Хесе в ПСЖ. | http://soccernews.ru