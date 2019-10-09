ПСЖ летом потеряет двух многолетних лидеров
Два ключевых игрока ПСЖ - защитник Тиаго Силва и нападающий Эдинсон Кавани - покинут клуб следующим летом.
Как сообщает ESPN, руководство парижан не намерено продлевать с бразильцем и уругвайцем контракты, истекающие по окончании текущего сезона.
В случае с Силвой причиной такого решения стал возраст футболиста (35 лет), а в случае с Кавани - травматичность.
Напомним, что центрбек выступал за ПСЖ с 2012 года, а форвард - с 2013 года.
Не пропустите: "Спортинг" намерен досрочно вернуть Хесе в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Краснодар" может досрочно отозвать Сорокина из аренды в "Рубине"
-
1
Эдегор не хочет зимой возвращаться в "Реал"
-
Пиоли прокомментировал назначение на пост тренера "Милана"
-
Черчесов прокомментировал критику в адрес Лунева
-
Миятович оценил потенциал состава "Реала"
-
2
Сычёв: "В юности работал на полях и торговал картошкой"
-
ПСЖ летом потеряет двух многолетних лидеров
-
Объявлены даты и время начала матчей 1/8 финала Кубка России
-
2
Месси признался, что не владеет каталанским языком
-
Уткин: "Гинер потерял интерес к управлению ЦСКА"
-
Мойес может вернуться в "Эвертон"
-
"Спартак" поставил перед Тедеско задачу на остаток сезона
-
1
Мертенс сфотографировался с голым задом на фоне сборной Бельгии
-
2
Месси назвал самую сильную команду, против которой играл
-
2
Ракитич высказался о своём положении в "Барселоне"
-
Дзюба рассказал, шутят ли в сборной России над Соболевым из-за слухов о "Манчестер Юнайтед"
-
"Монако" трудоустроил экс-игрока сборной России
-
Гвардиола назвал условие для своего ухода из "Манчестер Сити"
-
5
Месси рассказал о своём отношении к системе VAR
-
КДК РФС вынес наказание для Джикии и Кайо