ПСЖ лидирует в гонке за Погба

ПСЖ неожиданно стал фаворитом в споре за полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Le10Sport.

По информации источника, на сегодняшний день у парижан больше шансов на подписание звёздного хавбека, чем у "Реала" и "Ювентуса".

Сам француз, рыночная стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро, готов вернуться на родину.

В текущем сезоне 27-летний Погба сыграл за "МЮ" 8 матчей и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает через год.

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