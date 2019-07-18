ПСЖ лидирует в гонке за Роузом

Левый защитник "Тоттенхэма" Дэнни Роуз, скорее всего, продолжит карьеру в ПСЖ, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, парижане опережают в гонке за 29-летним англичанином "Шальке".

"Шпоры" рассчитывают заработать на продаже своего игрока около 22 миллионов евро.

Роуз выступает за "Тоттенхэм" с 2007 года, сыграл 198 матчей, забил 10 голов и сделал 27 ассистов.

Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2021 года. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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